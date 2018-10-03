В Петербурге объявили тендеры на строительство развязки ШМСД с улицей Коммуны

Подать заявки на участие в торгах строительные компании могут до 17 сентября.

Дирекция транспортного строительства начала поиск подрядчиков для возведения крупного узла Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). На сайте госзакупок опубликованы два аукциона общей начальной стоимостью свыше 21 миллиарда рублей.

Оба конкурса объявлены 1 сентября. Согласно технической документации, победителю предстоит построить транспортную развязку на пересечении трассы с улицей Коммуны. Проект включает работы на участке от Кржижановского до Хасанской улицы со строительством путепровода через железнодорожные пути.

Распределение бюджета по лотам выглядит следующим образом: первый этап оценивается в 14,8 миллиарда рублей, а начальная стоимость второго этапа составляет 6,7 миллиарда рублей.

Подать заявки на участие в торгах строительные компании могут до 17 сентября. Реализация масштабного проекта рассчитана на длительный срок – завершить все работы необходимо до 31 октября 2031 года.

Ранее мы сообщили о том, что власти Ленобласти выбрали два варианта для строительства ШМСД до КАД-2.

Фото: Инвестиционный портал Петербурга