Файзуллин призвал ускорить замену лифтов в России

Глава Минстроя России рассказал о том, с какой проблемой страна может столкнуться к 2030 году.

Устаревшие лифты в российских многоэтажных домах могут прекратить работу в 2030 году в том случае, если не обновить эти системы. Соответствующее заявление законодателям сделал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ирек Файзуллин, выступая на заседании Совета законодателей России. Чиновник из федерального правительства напомнил парламентариям, что до 2030 года замене подлежат 18 процентов от общего числа эксплуатированных лифтов в стране. Речь идет о 109 тысячах таких объектов. Сейчас государству в ежегодном режиме требуется обновлять порядка 24 тысяч лифтовых устройств.

Это очень непростая задача. Особенно это связано с тем, что 40 тыс. лифтов находятся на спецсчетах. Сегодня необеспеченные работа и контроль приведут к тому, что многие регионы начинают перекидывать на 2028-2029 годы. Мы получим очень негативный результат. Ирек Файзуллин, министр по строительству и ЖКХ

