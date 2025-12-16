Файзуллин сообщил о снижении объемов выдачи ипотеки на 21% в 2025 году

Глава Минстроя рассказал о том, что сейчас этот способ поддержки государства является едва ли не единственным шансом для россиян улучшить свои жилищные условия.

Объемы выдачи ипотеки на территории страны снизились на 21 процент в 2025 году, а ипотечное кредитование поддерживают в настоящее время государственные льготные программы. Соответствующее заявление законодателям сделал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ирек Файзуллин, выступая на заседании Совета законодателей России. Чиновник из федерального правительства заметил, что в текущий момент властями прорабатываются сценарии по модернизации программы семейной ипотеки. По его словам, сейчас ипотека является, по сути, единственной возможностью для многих граждан улучшить собственные жилищные условия.

