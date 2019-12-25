Минстрой объяснил, зачем россиянам домовые чаты в MAX

Чиновники объяснили такое решение безопасностью, удобством и быстротой общения с гражданами.

Российское министерство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству объяснило, зачем россиянам нужны домовые чаты в национальном мессенджере MAX. В комментарии для журналистов с телеканала "360.ru" чиновники из профильного ведомства указали, что правительственное решение до наступления нового года создать домовые чаты на такой цифровой платформе связано с необходимостью обеспечить безопасное взаимодействие между местным населением и увеличить качество, скорость и удобство коммуникации с гражданами, управляющими компаниями и городскими службами. Инициатива призвана обеспечить безопасную цифровую среду. Она также исключает риски общения в неофициальных чатах и публичных мессенджерах. В чатах будут встроены средства защиты от мошенников, а также внедрены полезные для граждан отраслевые сервисы.

Министерством на регулярной основе ведется работа по совершенствованию цифровых инструментов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые направлены на повышение качества коммунальных услуг и решения вопросов, связанных с эксплуатацией жилищного фонда. сообщение от пресс-службы Минстроя России

Специалисты заметили, что домовые чаты уже давно стали неотъемлемой частью жизни многоквартирных домов и общения между собственниками. О планах создать домовые чаты в национальном мессенджере ранее рассказал российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Чиновник сообщил, что многоквартирные дома будут обязаны завести официальные чат-боты в MAX уже до конца текущего года. Такую задачу лично перед министерством поставили правительство и глава государства Владимир Путин.

Ожидается, что в качестве владельцев таких чатов будут закреплены представители органов регионального государственного жилищного надзора. В Минстрое России считают, что это поможет обеспечить работу чатов независимо от смены управляющей компании (УК).

