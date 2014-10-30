Депутат ЗакСа Цивилев: Минстрой не планирует пересматривать нормы числа мужских и женских туалетов

Существующие нормативы при проектировании театров и концертных залов исходят из пропорции 1:2 между мужчинами и женщинами, однако не содержат четких указаний на обеспечение равного времени ожидания.

В Минстрое России подтвердили сохранение дисбаланса в количестве и пропускной способности туалетов для мужчин и женщин в общественных зданиях. Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев, ранее поднимавший эту проблему, сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Позиция министерства ясна: текущие стандарты останутся без изменений, и гендерная асимметрия в доступности туалетов сохранится, заявил депутат. Существующие нормативы при проектировании театров и концертных залов исходят из пропорции 1:2 между мужчинами и женщинами, однако не содержат четких указаний на обеспечение равного времени ожидания. Для спортивных объектов на 60 человек предусмотрено лишь 3 женских унитаза против 6 мужских приборов (2 унитаза и 4 писсуара). Аналогичная ситуация наблюдается и в бассейнах: на 150 посетителей – 10 женских унитазов и 12 мужских устройств.

Цивилев также указал на то, что действующие нормы не принимают во внимание физиологические различия и социальные роли посетителей. Использование писсуара происходит в 3-4 раза быстрее, чем посещение туалетной кабинки, а женщины, как правило, тратят на это в 1,5-2 раза больше времени.

В ответе Минстрой возложил ответственность за конечное решение на проектировщиков и экспертизу, подчеркнув, что конкретные проектные решения определяются и обосновываются разработчиком проектной документации.

Буду настаивать на обязательном расчёте пропускной способности санузлов при проектировании объектов с одновременным пребыванием от 500 человек и закрепление в нормативах соотношения 2:1 в пользу женских кабинок для всех новых зданий. Алексей Цивилев, депутат ЗакСа Петербурга

Кроме того, депутат планирует обратиться в Минкульт с предложением провести инспекцию санитарных зон в подведомственных учреждениях.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"