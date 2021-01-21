Петербургский депутат требует увеличить женские туалеты вдвое из-за очередей

По его словам, женщины ждут по 20 минут.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился в Минстрой РФ с инициативой закрепить норму, по которой в женских общественных туалетах санитарных приборов должно быть вдвое больше, чем в мужских. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Цивилев направил предложение в департамент градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя. По его словам, поводом стали многочисленные жалобы жительниц и туристок Петербурга на очереди в санузлы в театрах, музеях и других учреждениях. В часы пик и во время антрактов женщины вынуждены ждать до 15–20 минут, в то время как мужские туалеты остаются свободными. Сейчас стандартное соотношение количества приборов в туалетах принимается как 1:1, если проектом не предусмотрено иное.

Депутат считает, что существующие правила не учитывают физиологические особенности женщин, их роль в сопровождении детей и пожилых людей, а также наличие писсуаров в мужских туалетах. Он назвал это скрытой формой дискриминации и фактором, снижающим комфорт городской среды.

Кроме изменения нормативного соотношения, Цивилев предложил Минстрою обязать застройщиков рассчитывать пропускную способность санузлов для объектов с единовременным пребыванием от 500 человек.

