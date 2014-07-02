Петербургский ЗакС не будет продлевать мораторий на закон о КРТ

Общественное обсуждение инициативы запланировано на 16 октября.

Законодательное Собрание Петербурга не планирует пролонгировать закон о Комплексном развитии территорий (КРТ). Рассмотрение законопроекта состоится осенью, объявил спикер парламента Александр Бельский в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Руководитель законодательного органа указал, что общественное обсуждение инициативы запланировано на 16 октября, когда состоится заседание штаба по вопросам КРТ. Основная задача предстоящего заседания — проанализировать достигнутые успехи и отказаться от продления действующего моратория.

Мы подведем итоги, ведь проделана большая работа, есть серьезный результат, который еще раньше казался недостижимым. Это наша общая победа. Нужно посмотреть на возможности, которые у нас появились сейчас и их использовать Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

