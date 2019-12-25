Петербургские санатории намерены освободиться от турналога

Медицинские учреждения с самого начала выступали против введения налогового сбора для пациентов, аргументируя это как моральными, так и экономическими причинами.

С 1 января 2025 года в Петербурге введен туристический сбор в размере ста рублей в сутки, взимаемый с клиентов отелей, хостелов, мотелей и санаториев. Несмотря на то, что в санаториях располагаются преимущественно пациенты, а не туристы, медицинский персонал уже давно выступает против налогообложения приезжающих сюда на оздоровление людей. Издание spb.aif.ru попыталось выяснить, предусмотрена ли отмена туристического налога для санаториев, учитывая специфику их функционирования.

Медицинские учреждения с самого начала выступали против введения налогового сбора для пациентов, аргументируя это как моральными, так и экономическими причинами. Директор Центра сердечной медицины "Черная речка" Александр Карпухин признался, что взимание дополнительной оплаты с приезжих пенсионеров вызывает дискомфорт: большинство пациентов — пожилые люди, которые недоумевают, почему они должны оплачивать дополнительный налог. Однако Карпухин заметил, что иногородние пациенты составляют небольшой процент — примерно 10% от общего числа. Главврач также подчеркнул, что санаторий, прежде всего, лечебное заведение, функционирующее подобно больнице.

Законодательство предусматривает исключение из-под налога пациентов, прибывших на получение специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи, а также для прохождения медицинской реабилитации после операций. Пациент обязан иметь соответствующее направление на лечение, но, как признает Карпухин, процедура оформления справки довольно запутанная: некоторые приезжающие не располагают нужными документами, необходимыми для освобождения от налога. Таким образом, получается, что больные люди вынуждены платить лишние деньги. Карпухин убежден, что курортные учреждения необходимо исключить из списка плательщиков туристического налога, ведь именно туристические потоки создают нагрузку на инфраструктуру города, а пациенты, наоборот, оказывают минимальное влияние на городскую среду.

Установление туристического налога регулируется федеральными законами, но конкретные правила применения налогов и определение категорий льготников устанавливаются на региональном уровне. Отвечающее за это законодательное собрание Санкт-Петербурга получило рекомендации пересмотреть нормы закона.

В Петербурге расположены медицинские учреждения высокого уровня, известные далеко за пределами города, и туда приезжают граждане со всей России и зарубежных стран, подчеркнул председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Александр Ржаненков. Возможно, законодательство нуждается в доработке, чтобы учесть все возможные обстоятельства.

Член Комиссии ЗАКСа по туризму Елена Киселёва согласилась с коллегами, признав, что Закон о туристическом сборе требует поправок. Денис Четырбок, возглавляющий бюджетно-финансовый комитет ЗАКСа, поддержал предложение коллег, но предупредил, что потребуется провести четкое разделение между больными и туристами, отдыхающими в санаториях на коммерческих основаниях. Многие санатории предоставляют услуги не только лечебных процедур, но и отдыха, нередко привлекая клиентов из других регионов России, заметил Четырбок. Необходимо внимательно разобраться, кого считать туристом, а кого пациентом.

Парламентарии считают целесообразным внесение поправок в федеральное законодательство, чтобы единая норма работала по всей стране. В таком случае освобождение от налога займет больше времени, но будет гарантировано на федеральном уровне.

Ранее мы сообщили о том, что правительство Петербурга направит турналог на реставрацию Петропавловской крепости и других музеев.

Фото: Piter.TV