Правительство Петербурга направит турналог на реставрацию Петропавловской крепости и других музеев

В Смольном определились, каким образом распорядиться поступлениями от туристического налога. Проект соответствующего распоряжения опубликован правительством города, в нём изложено распределение доходов от туристов в 2025 году.

Согласно постановлению, финансы, собранные туристическим налогом, будут использованы для реконструкции двух важных городских объектов. В список работ по капитальному ремонту и реставрации объектов инфраструктуры курорта за счёт средств Фонда развития курортной инфраструктуры включены гранитные фасады крепостной стены Петропавловской крепости, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, а также помещения Государственного музея театрального и музыкального искусства.

Конкретные цифры расходов на проведение ремонтных работ не указаны в проекте документа. Известно, что за первую половину 2025 года поступления от туристического налога составили 524,5 млн рублей, а общие ежегодные сборы от туризма оцениваются властями в миллиард рублей.

Турналог введен с прошлого года взамен существовавшего ранее туристического сбора, которым облагались туристы, останавливавшиеся в отелях города. Размер сбора составлял 100 рублей в сутки, данная сумма входила в стоимость проживания. Сегодня обязанность уплаты туристического налога возложена на гостиницы. В предыдущем году вырученные средства пошли на реставрацию Московских ворот и благоустройство пляжей "Ласковый" и "Дюны".

Фото: Piter.TV