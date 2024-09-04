Джазовый сквер в Петербурге откроется через месяц после масштабного благоустройства

На территории уже появились концертная площадка, детская зона и 600 новых растений.

Работы по благоустройству Джазового сквера на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге приближаются к завершению. Как сообщили в городском Комитете по благоустройству, через месяц обновлённая зона откроется для посетителей.

На текущий момент выполнены основные преобразования: уложены дорожные покрытия, смонтирована детская игровая площадка и концертная сцена, проведена масштабная высадка зелёных насаждений (600 кустарников и деревьев), заменены газоны. Завершающим этапом станет установка малых архитектурных форм - скамеек и урн.

Особенностью проекта станет соседство с новой спортивной инфраструктурой, включающей поля для футбола и хоккея, тренажёры и игровые площадки. Как отмечают в Джазовой филармонии, открытие сквера создаст площадку для регулярных музыкальных мероприятий, рассчитанных на разновозрастную аудиторию.

Ранее сообщалось, что Джазовый сквер появится в центре Петербурга к августу.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга