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Скверы и сады Петербурга претендуют на национальную премию "АЛАРОС-2026"
Сегодня, 16:02
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Скверы и сады Петербурга претендуют на национальную премию "АЛАРОС-2026"

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Среди них сквер Леонарда Эйлера, сквер Рудольфа Фурманова, Джазовый сквер, сквер Пироцкого и Изотовский сквер.

Любимые городские уголки Северной столицы претендуют на всероссийское признание: 22 общественных пространства города вошли в число участников конкурса на национальную премию "АЛАРОС". Как сообщил портал "Строительные Петербург", эту награду, которую ежегодно вручает Ассоциация ландшафтных архитекторов России, считается одной из самых престижных в сфере благоустройства, озеленения и ландшафтной архитектуры.

Проекты, представленные на конкурс, созданы совместными усилиями Комитета по благоустройству, Центра комплексного благоустройства и администраций районов. Среди них сквер Леонарда Эйлера, сквер Рудольфа Фурманова, Джазовый сквер, сквер Пироцкого и Изотовский сквер.

У некоторых проектов — отдельные номинации. Сад‑трансформер на Исаакиевской площади борется за звание "Лучший реализованный выставочный сад". Фестиваль "Стихоцветение" заявлен в категории "Лучшее отраслевое событие года" . А проект "Дорога в аэропорт. Единство народов России" претендует на титул "Лучшего реализованного проекта комплексного или праздничного оформления города".

Ранее мы сообщали, что сад-трансформер на Исаакиевской площади закрыли на зимовку.

Фото: Комитет по благоустройству

Теги: аларос 2026, джазовый сквер, изотовский сквер
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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