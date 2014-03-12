После реконструкции включили новое освещение в Джазовом сквере

После реконструкции Джазовый сквер осветили 22 светодиодных фонаря на чугунных опорах.

В преддверии 90-летия СПб ГБУ "Ленсвет" запустить наружное освещение в Джазовом сквере после реконструкции было решено под аккомпанемент музыкальных инструментов. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

После реконструкции Джазовый сквер осветили 22 светодиодных фонаря на чугунных опорах. По периметру спортивной площадки разместили металлические опоры с прожекторами нового поколения, один из которых направили на уличную детскую игровую зону. Архитектурной подсветкой оформили жанровую скульптуру "Мальчик с гусём". Кабельные линии протяженностью 865 метров проложили в земле.

Под звуки джаза гости мероприятия смогли в полной мере насладиться приятной дружеской атмосферой, созданной "Ленсветом" и музыкальными коллективами.

Ранее на улице Циолковского завершилась реконструкция наружного освещения.

Видео: Комитет по энергетике