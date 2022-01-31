На улице Циолковского завершилась реконструкция наружного освещения

На объекте протяженностью 822 метра смонтировано 63 опоры, 104 светодиодных фонаря.

На улице Циолковского, которая проходит между набережными реки Фонтанки и Обводного канала в Адмиралтейском районе Петербурга, завершили реконструкцию наружного освещения. На объекте протяженностью 822 метра смонтировано 63 опоры, 104 светодиодных фонаря. В земле проложили почти 3 километра кабельной линии, сообщили 26 августа в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Современные фонари осветили бульвар, детскую площадку и проезжую часть. Все повороты и перекрестки дороги теперь более безопасны для автомобилистов. Напомним, работы стартовали в апреле.

За 5 лет Адмиралтейский район стал светлее на 4,5 тыс. светильников. Завершены строительство, реконструкция, капитальный ремонт наружного освещения, модернизация фонарей на 46 объектах.

Ранее мы рассказывали о том, что Привокзальный сквер Курортного района получил наружное освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга