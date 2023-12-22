Стартовала реконструкция наружного освещения на улице Циолковского

В ходе реконструкции специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" смонтируют почти 3 километра подземного кабеля, освободят объект от видимых сетей и установят 104 светодиодных фонаря.

На улице Циолковского в Петербурге началась реконструкция наружного освещения. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по энергетике 8 апреля.

На этом объекте светотехническое оборудование было установлено в 1970-е годы. С того момента улицу освещали ртутные и натриевые лампы. Светильники прикреплялись к железобетонным опорам, а линии питания проходили по воздуху. Все фонари обращались на дорогу, из-за чего зеленой территории и детской площадке не хватало света.

В ходе реконструкции специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" смонтируют почти 3 километра подземного кабеля, освободят объект от видимых сетей и установят 104 светодиодных фонаря. Их прикрепят к 63 металлическим опорам.

Улица станет более безопасной к концу 2024 года.

Ранее на Piter.TV: на улице Демьяна Бедного заменили устаревшие светильники.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга