Детскую улицу оборудовали новой системой освещения

Вдоль улицы, протяженность которой составляет чуть более километра, между Косой линией и Шкиперским протоком, были установлены 51 светодиодный фонарь с теплым оттенком света.

Василеостровском районе сотрудники организации "Ленсвет" завершили строительство нового освещения на Детской улице. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Смольного от 21 августа.

Вдоль улицы, протяженность которой составляет чуть более километра, между Косой линией и Шкиперским протоком, были установлены 51 светодиодный фонарь с теплым оттенком света. Благодаря этому, количество светодиодов, освещающих проезжую часть и тротуары, увеличилось в 1,4 раза, при этом потребляемая мощность осталась прежней.

Вместо подвесных светильников, расположенных на нависающих проводах, были установлены консольные. Для этого специалисты смонтировали 34 металлические опоры и проложили под землей 900 метров кабеля. Кроме того, для улучшения видимости пешеходов восемь "зебр" были отмечены контрастным светом.Начало формы

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Юрия Гагарина начали обновлять освещение.

Фото: Правительство Петербурга