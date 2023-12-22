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На проспекте Юрия Гагарина начали обновлять освещение

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На дороге протяжённостью более 4 километров установят 316 опор и 536 современных светильников.

На проспекте Юрия Гагарина СПб ГБУ "Ленсвет" начал реконструкцию наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике. 

На дороге протяжённостью более 4 километров установят 316 опор и 536 современных светильников. Освещенность объекта увеличится в 1,6 раза. Отмечается, что фонари появятся как над основной магистралью, так и вдоль местных проездов. 

Последний раз замена фонарей на этом участке проводилась в 1992 году. На сегодняшний день устаревшие опоры, светильники, линии необходимо обновить.

С середины мая 2024 года на объекте выполняется разработка траншей и бурение под закладные детали фундаментов опор. Далее начнется монтаж оборудования. Работы на сложном с точки зрения подземных коммуникаций объекте завершатся в 2025 году.

Пресс-служба комитета по энергетике

Ранее мы писали, что на Индустриальном проспекте обновили освещение.

Видео: Telegram / Комитет по энергетике

Теги: начали обновлять освещение, проспект юрия гагарина, фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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