  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Индустриальном проспекте обновили освещение
Сегодня, 16:57
84
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Индустриальном проспекте обновили освещение

0 0

В этом году в Красногвардейском районе планируют заменить еще более 1100 устаревших фонарей.

На Индустриальном проспекте обновили освещение. Там заменили 445 фонарей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике. 

Специалисты заменили натриевые фонари на светодиодные. Опоры и сети остались прежними. 

 Новые источники света отечественного производства. В отличие от своих предшественников новые фонари освещают  проезжую часть более качественно и равномерно. 

Пресс-служба комитета по энергетике

В этом году в Красногвардейском районе планируют заменить еще более 1100 устаревших фонарей. В ближайшее время специалисты обновят освещение на проспектах Косыгина и Энтузиастов.

Ранее мы писали, что реконструкция наружного освещения стартовала на шоссе Революции.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике

Теги: индустриальный проспект, комитет по энергетике, обновление освещения, фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии