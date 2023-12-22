В этом году в Красногвардейском районе планируют заменить еще более 1100 устаревших фонарей.

На Индустриальном проспекте обновили освещение. Там заменили 445 фонарей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.

Специалисты заменили натриевые фонари на светодиодные. Опоры и сети остались прежними.

Новые источники света отечественного производства. В отличие от своих предшественников новые фонари освещают проезжую часть более качественно и равномерно. Пресс-служба комитета по энергетике

В этом году в Красногвардейском районе планируют заменить еще более 1100 устаревших фонарей. В ближайшее время специалисты обновят освещение на проспектах Косыгина и Энтузиастов.

Ранее мы писали, что реконструкция наружного освещения стартовала на шоссе Революции.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике