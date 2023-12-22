Реконструкция наружного освещения стартовала на шоссе Революции

На участке от Пискаревского проспекта до улицы Химиков СПб ГБУ "Ленсвет" установит 118 опор, на которых разместят 191 светильник нового поколения.

В Красногвардейском районе начались работы по реконструкции наружного освещения. Об этом 20 мая рассказали в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга.

На участке от Пискаревского проспекта до улицы Химиков СПб ГБУ "Ленсвет" установит 118 опор, на которых разместят 191 светильник нового поколения. Также проложат 14,9 километров линий электроснабжения.

Отмечается, что электрическое освещение на объекте, проходящем в границах десяти жилых кварталов, появилось в 1970 году. Последняя модернизация выполнялась в 1989 году. Вместо светильников с натриевыми лампами 400 Вт смонтируют светодиодные фонари мощностью 250 Вт.

Реализация проекта обеспечит комфортное и безопасное движение автотранспорта и пешеходов, снижение эксплуатационных расходов на обслуживание фонарей. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

За последние 5 лет город стал светлее на 20%. Количество светодиодов увеличилось более чем в четыре раза и сейчас составляет более 50% от общего числа источников света.

Ранее на Piter.TV: на Поэтическом бульваре началась реконструкция освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга