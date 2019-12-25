На шоссе Революции произошло серьезное ДТП с двумя "легковушками"

Иномарка Kia снесла остановку и сбила столб после столкновения с машиной Skoda.

На шоссе Революции в Петербурге утром 26 декабря произошло серьезное ДТП. По данным 78.ru, пострадали два автомобиля.

Иномарка Kia снесла остановку и сбила столб после столкновения с машиной Skoda. Первая двигалась прямо, второе авто поворачивало. Как сообщили очевидцы, в остановочном павильоне людей не было. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: Telegram / 78 | НОВОСТИ