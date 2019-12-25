  1. Главная
На шоссе Революции произошло серьезное ДТП с двумя "легковушками"
Сегодня, 8:37
Иномарка Kia снесла остановку и сбила столб после столкновения с машиной Skoda.

На шоссе Революции в Петербурге утром 26 декабря произошло серьезное ДТП. По данным 78.ru, пострадали два автомобиля. 

Иномарка Kia снесла остановку и сбила столб после столкновения с машиной Skoda. Первая двигалась прямо, второе авто поворачивало. Как сообщили очевидцы, в остановочном павильоне людей не было. Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что водителя Chevrolet, сбившего мотоциклиста на Бестужевской улице, будут судить в Петербурге. В результате пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. 

Фото: Telegram / 78 | НОВОСТИ 

Теги: дтп, шоссе революции
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

