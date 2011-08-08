  1. Главная
Водителя Chevrolet, сбившего мотоциклиста на Бестужевской, будут судить в Петербурге
Сегодня, 10:09
Водителя Chevrolet, сбившего мотоциклиста на Бестужевской, будут судить в Петербурге

В результате пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

Как рассказали в надзорном ведомстве, в июне фигурант, управляя автомобилем Chevrolet, при развороте на Бестужевской улице сбил мотоциклиста на байке Honda, следовавшего в попутном направлении. В результате пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: на территории аэропорта Пулково в Петербурге грузовик снес пассажирский трап возле 16-го выхода. К счастью, никто не пострадал. Мужчина не рассчитал габариты автомобиля и повредил обшивку. 

Фото: Piter.TV 

