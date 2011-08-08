Водителя Chevrolet, сбившего мотоциклиста на Бестужевской, будут судить в Петербурге

В результате пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в июне фигурант, управляя автомобилем Chevrolet, при развороте на Бестужевской улице сбил мотоциклиста на байке Honda, следовавшего в попутном направлении. В результате пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV