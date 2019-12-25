В Пулково грузовик снес пассажирский трап

Мужчина не рассчитал габариты автомобиля.

На территории петербургского аэропорта Пулково в Петербурге грузовик снес пассажирский трап возле 16-го выхода. К счастью, никто не пострадал, пишет tg-канал "112".

По информации 78.ru, инцидент произошел по вине водителя. Мужчина не рассчитал габариты автомобиля и повредил обшивку. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. По факту случившегося проводится проверка.

Фото: Telegram / 112