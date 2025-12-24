Водитель Hyundai погиб после столкновения с ограждением на трассе "Нева"

От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

В Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ, рассказали накануне в tg-канале "Дорожный инспектор".

По предварительным данным, вечером 23 декабря на 667-м километре трассы "Нева" водитель автомобиля Hyundai 1987 года рождения, двигаясь из Петербурга в сторону Москвы, врезался в силовое ограждение. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Видео, фото: Telegram / Дорожный инспектор