В Дубровке водитель Kia врезался в забор. Пострадали двое

Рано утром 23 декабря в поселке городского типа Дубровка произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в ГКУ "Леноблпожспас".

На углу Школьной и Заводской улиц водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и врезался в бетонный забор. В результате аварии травмы получили два пассажира, их госпитализировали во Всеволожскую больницу.

На месте работали личный состав 101-й пожарной части Всеволожского отряда и ДПК "Дубровка". Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV