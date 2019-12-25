  1. Главная
В Дубровке водитель Kia врезался в забор. Пострадали двое
Сегодня, 10:48
114
0 0

Рано утром 23 декабря в поселке городского типа Дубровка произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в ГКУ "Леноблпожспас". 

На углу Школьной и Заводской улиц водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и врезался в бетонный забор. В результате аварии травмы получили два пассажира, их госпитализировали во Всеволожскую больницу. 

На месте работали личный состав 101-й пожарной части Всеволожского отряда и ДПК "Дубровка". Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке Коллонтай и Товарищеского в Петербурге столкнулись трамваи. В ДТП пострадали два пешехода. Они были задеты передней частью транспортного средства. 

Фото: Piter.TV 

