  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На перекрестке Коллонтай и Товарищеского столкнулись трамваи. Есть пострадавшие
Сегодня, 16:30
151
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На перекрестке Коллонтай и Товарищеского столкнулись трамваи. Есть пострадавшие

0 0

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следователи.

На перекрестке улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта в Петербурге 22 декабря произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом рассказали в ГКУ "Организатор перевозок". 

По информации "Фонтанки", в аварии с трамваями пострадали два пешехода, которые попали в слепую зону вагона. Они были задеты передней частью. Получившие травмы госпитализированы в больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следователи. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: Александр Бастрыкин заинтересован ДТП со школьным автобусом в Ленобласти, водитель которого уснул. К счастью, пострадавших нет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии