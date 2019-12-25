На перекрестке Коллонтай и Товарищеского столкнулись трамваи. Есть пострадавшие

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следователи.

На перекрестке улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта в Петербурге 22 декабря произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом рассказали в ГКУ "Организатор перевозок".

По информации "Фонтанки", в аварии с трамваями пострадали два пешехода, которые попали в слепую зону вагона. Они были задеты передней частью. Получившие травмы госпитализированы в больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следователи. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV