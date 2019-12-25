Бастрыкин заинтересован ДТП со школьным автобусом в Ленобласти, водитель которого уснул

К счастью, пострадавших нет.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ДТП с участием школьного автобуса в Ленобласти. Напомним, водитель транспортного средства, следуя из Приморска в поселок Красная Долина, уснул и съехал в кювет. К счастью, пострадавших нет.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Следователи региона возбудили уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Ленобласти Сергею Тихоновичу Сазину представить доклад о предварительных и об окончательных результатах расследования уголовного дела. Пресс-служба СК РФ

Главное фото: пресс-служба СК РФ