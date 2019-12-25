  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бастрыкин заинтересован ДТП со школьным автобусом в Ленобласти, водитель которого уснул
Сегодня, 12:52
25
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин заинтересован ДТП со школьным автобусом в Ленобласти, водитель которого уснул

0 0

К счастью, пострадавших нет.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ДТП с участием школьного автобуса в Ленобласти. Напомним, водитель транспортного средства, следуя из Приморска в поселок Красная Долина, уснул и съехал в кювет. К счастью, пострадавших нет. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Следователи региона возбудили уголовное дело. 

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Ленобласти Сергею Тихоновичу Сазину представить доклад о предварительных и об окончательных результатах расследования уголовного дела. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: свыше 1 тыс. ДТП произошло 19-21 декабря в Петербурге и Ленобласти. 

Главное фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: дтп, ск рф
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии