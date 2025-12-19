  1. Главная
Сегодня, 10:28
Школьный автобус попал в ДТП в Ленобласти

Водитель почувствовал недомогание и съехал с дороги.

Выборгская городская прокуратура проводит проверку по факту аварии с участием школьного автобуса МБОУ "Приморский ЦО". Об этом сообщили в надзорном ведомстве. 

Предварительно, ДТП произошло днем 17 декабря. Водитель транспортного средства 55 лет, следуя из Приморска в поселок Красная Долина, почувствовал недомогание и съехал с дороги, после чего автобус остановился. Мужчина проходил предрейсовый осмотр, его допустили к управлению авто. Сведений о пострадавших нет. 

В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. 

Пресс-служба прокуратуры Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе в Ленобласти погиб водитель Nissan, съехавший в канаву. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

