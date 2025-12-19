Школьный автобус попал в ДТП в Ленобласти

Водитель почувствовал недомогание и съехал с дороги.

Выборгская городская прокуратура проводит проверку по факту аварии с участием школьного автобуса МБОУ "Приморский ЦО". Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Предварительно, ДТП произошло днем 17 декабря. Водитель транспортного средства 55 лет, следуя из Приморска в поселок Красная Долина, почувствовал недомогание и съехал с дороги, после чего автобус остановился. Мужчина проходил предрейсовый осмотр, его допустили к управлению авто. Сведений о пострадавших нет.

В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер