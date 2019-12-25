На трассе в Ленобласти погиб водитель Nissan, съехавший в канаву

Его 38-летний пассажир был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии во Всеволожском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 18 декабря на 1-м километре трассы "Петербург — Запорожское — Приозерск" 33-летний водитель авто Nissan Tiida без прав не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся в канаву с водой. В результате мужчина погиб от телесных повреждений, его 38-летний пассажир был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

