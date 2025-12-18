На Волхонском шоссе водитель Chevrolet сбил насмерть пожилого пешехода

По факту случившегося правоохранителями проводится проверка.

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Ломоносовском районе, сообщили в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Утром 18 декабря на 15-м километре Волхонского шоссе 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze наехал на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате на месте аварии скончался 70-летний мужчина.

По факту случившегося правоохранителями проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что студентка колледжа серьезно пострадала в ДТП на Южной улице в Тихвине.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти