Сегодня, 11:22
На Волхонском шоссе водитель Chevrolet сбил насмерть пожилого пешехода

По факту случившегося правоохранителями проводится проверка.

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Ломоносовском районе, сообщили в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 18 декабря на 15-м километре Волхонского шоссе 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze наехал на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате на месте аварии скончался 70-летний мужчина. 

По факту случившегося правоохранителями проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что студентка колледжа серьезно пострадала в ДТП на Южной улице в Тихвине. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

