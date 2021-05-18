Студентка колледжа серьёзно пострадала в ДТП на Южной улице в Тихвине

По факту аварии проводится проверка.

Утром 16 декабря, в 07:27, вблизи дома №24 по Южной улице объездной дороги шестого микрорайона города Тихвин, автомобиль марки Renault Duster, управляемый 54-летним водителем, сбил учащуюся первого курса техникума, пересекающую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшая 16-летняя девушка получила серьезные травмы и была доставлена в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии. Указанный водитель ранее в течение 2025 года не подвергался административным взысканиям за несоблюдение правил дорожного движения.

По факту аварии проводится проверка.

Фото: Piter.TV