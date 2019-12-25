  1. Главная
В выходные в Петербурге и Ленобласти произошло 1,2 тыс. ДТП
Сегодня, 12:48
В авариях погибли три человека.

В Госавтоинспекции поделились статистикой ДТП в Петербурге и Ленобласти за 12-14 декабря. В городе произошло 1015 аварий, в области – 240. 

В Северной столице в 29 ДТП пострадали люди, травмы получили столько же человек, в их числе двое детей. Погибли двое потерпевших. В Ленобласти случилось семь аварий с пострадавшими, был госпитализирован один ребенок. Также есть один погибший. 

Ранее мы рассказывали о том, что водителям региона перечислили рекомендации при движении зимой. Спасатели просят соблюдать меры предосторожности, избегать резких маневров. Даже днем лучше включать ближний свет фар. 

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

