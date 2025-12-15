Водителям Ленобласти перечислили рекомендации при движении зимой

Стоит избегать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти проверили ключевые участки трасс "Кола", "Сортавала", "Россия" и "Нева", которые считаются потенциально опасными в зимний сезон. Основная задача таких мероприятий – предотвращение ДТП и быстрая реакция на них. К счастью, за период наблюдений аварий не было.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать меры предосторожности. Стоит избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. Даже днем лучше включать ближний свет фар.

Тормозите аккуратно и осторожно ведите машину. Регулярно очищайте авто от снежных осадков и ледяной корки. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти