Сегодня, 10:49
Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Водителям Ленобласти перечислили рекомендации при движении зимой

Стоит избегать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти проверили ключевые участки трасс "Кола", "Сортавала", "Россия" и "Нева", которые считаются потенциально опасными в зимний сезон. Основная задача таких мероприятий – предотвращение ДТП и быстрая реакция на них. К счастью, за период наблюдений аварий не было. 

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать меры предосторожности. Стоит избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. Даже днем лучше включать ближний свет фар. 

Тормозите аккуратно и осторожно ведите машину. Регулярно очищайте авто от снежных осадков и ледяной корки. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. 

Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы оказали помощь пострадавшей в ДТП в Рощино женщине. 

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

