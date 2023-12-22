На Поэтическом бульваре началась реконструкция освещения

Завершить реконструкцию освещения запланировано к концу 2024 года.

Началась реконструкция наружного освещения на Поэтическом бульваре. Об этом сообщил Комитет по энергетике.

В рамках адресной программы Комитета по энергетике СПб ГБУ "Ленсвет" установит на Поэтическом бульваре 90 опор, 104 светодиодных фонаря, проложит 3,2 км кабеля в земле. Более долговечное новое оборудование отечественного производства улучшит освещенность объекта, который проходит в границах четырёх кварталов.

На объекте установлены опоры, подготовлены траншеи под прокладку кабельных линий. Начался монтаж консолей и современных фонарей. Завершить реконструкцию освещения запланировано к концу 2024 года.

Ранее стало известно, что жилой квартал в Приморском районе Петербурга в 2024 году получит наружное освещение.

Видео: Комитет по энергетике