На Циолковского пенсионерке на голову упала глыба льда

Сообщено в администрацию Адмиралтейского района и в прокуратуру.

В Мариинскую больницу попала 67-летняя пенсионерка после того, как ей на голову упала глыба льда. Об этом стало известно Piter.tv.

Около девяти утра 30 марта с крыши дома по улице Циолковского, 1, женщине на голову упала глыба льда. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану теменной области. После оказания помощи отпущена домой.

Сообщено в администрацию Адмиралтейского района и в прокуратуру. Проводится проверка.

Фото: Piter.tv (архив)