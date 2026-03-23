На реке Паша прошли ледовзрывные работы для защиты от заторов

Специалисты провели контролируемые подрывы льда на реке Паша для предотвращения весенних заторов. В связи с аномальным потеплением часть запланированных мероприятий пришлось скорректировать.

В Ленинградской области 23 марта специалисты провели плановые ледовзрывные работы на реке Паша. Мероприятие направлено на снижение риска образования заторов на извилистых участках русел во время ледохода, что позволяет минимизировать вероятность подтопления окрестных территорий.

Взрывные работы на водном объекте выполнили специалисты-взрывники, действующие по контракту с профильным управлением гражданской защиты региона. Безопасность процесса обеспечивали сотрудники местной аварийно-спасательной службы.

Как уточнили в ведомстве, перед основным этапом взрывники произвели микровзрыв, предназначенный для отпугивания ихтиофауны от опасного участка. Из-за установившихся аномально высоких температур воздуха структура ледяных полей претерпела изменения. Лед приобрел игольчатую форму, что сделало невозможным проведение подрывов в ряде локаций в установленные ранее сроки. В связи с этим были отменены работы: 23 марта в Свирской губе Ладожского озера и в устье реки Свирь; 24 марта на реке Сясь в районе города Сясьстрой; 26 марта в месте впадения реки Оять в Свирь; 27 марта на реке Оять у автомобильного моста в поселке Доможирово.

Отмечается, что подрыв, запланированный на 25 марта в месте слияния рек Паша и Свирь, был успешно проведен сегодня, 23 марта. В дальнейшем специалисты продолжат мониторинг паводковой обстановки. При выявлении заторных явлений будут организованы дополнительные ледовзрывные мероприятия.

Видео: Аварийно-спасательная служба ЛО