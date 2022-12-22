Привокзальный сквер Курортного района получил наружное освещение

Новые светильники озарили пешеходные дорожки сквера, детские и спортивные площадки на его территории.

С опережением графика включено наружное освещение в Привокзальном сквере, расположенном на пересечении ул. Коммунаров и Дубовского шоссе. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

На территории сквера установили 60 архитектурных опор и 60 светодиодных светильников, для передачи электроэнергии проложили 1 843 м кабельной линии. Двумя прожекторами освещен памятник легенде советского спорта Всеволоду Боброву – советскому футболисту, хоккеисту и олимпийскому чемпиону.

Новые светильники озарили пешеходные дорожки сквера, детские и спортивные площадки на его территории. Комфортным и безопасным стал проход к школе № 656.

Ранее на Железноводской улице протяженностью 1,7 км заменили натриевые светильники на светодиодные. Проезжую часть осветили 122 фонаря нового поколения. Опоры и светильники остались прежними.

Фото: Комитет по энергетике