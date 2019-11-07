Железноводскую улицу осветили 122 светодиодных фонаря

Экономия от замены фонарей составит 600 тысяч рублей в год.

На Железноводской улице протяженностью 1,7 км заменили натриевые светильники на светодиодные. Проезжую часть осветили 122 фонаря нового поколения. Опоры и светильники остались прежними, рассказали в Комитете по энергетике.

Впервые освещение на Железноводской появилось в 1965 году. Последняя реконструкция здесь проводилась в 2012 году. Экономия от замены фонарей составит 600 тысяч рублей в год.

Доля светодиодных светильников в Василеостровском районе составляет 35%. В 2024 году планируется установить более 1300 фонарей нового поколения по 25 адресам.

Ранее современные фонари на декоративных чугунных опорах установили в Кронштадте.

Видео: Комитет по энергетике