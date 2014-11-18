Современные фонари на декоративных чугунных опорах установили в Кронштадте

На сегодняшний день территорию Кронштадтского района освещают почти 4 тысячи светильников.

Современные фонари на декоративных чугунных опорах установили в Кронштадтском районе. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

На Ильмяниновой улице раньше освещался лишь участок проезжей части, теперь фонари смонтированы на всем протяжении. Это 12 чугунных опор, 14 светодиодных светильников по 100 и 150 Вт. В земле проложено 580 метров кабеля.

На объекте установлены опоры, архитектурный дизайн которых возвращает в атмосферу прошлых веков и придает пространству колорит старого города. Рядом располагаются музеи истории Кронштадта, подводной археологии, а также жилые кварталы.

На сегодняшний день территорию Кронштадтского района освещают почти 4 тысячи светильников, в том числе 76% светодиодных.

Ранее на Новоизмайловском проспекте установили 304 светодиодных фонаря.

Видео: Комитет по энергетике