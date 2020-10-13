На Новоизмайловском проспекте установили 304 светодиодных фонаря

Всего в Северной столице до конца 2024 года заменят 25 тысяч натриевых светильников на светодиодные.

На Новоизмайловском проспекте протяженностью 2,5 километра специалисты "Ленсвета" заменили традиционные натриевые светильники на 304 светодиодных фонаря. Опоры и сети остались прежними, рассказали в Комитете по энергетике.

По результатам модернизации фонарей на Новоизмайловском проспекте экономия бюджетных средств составит 1,5 млн рублей ежегодно. Новый светильник мощностью 200 Вт позволяет добиться уровня освещенности магистрали, сопоставимого с 400-ваттной натриевой лампой.

В Московском районе в этом году современное освещение также получат Варшавская улица, Московское шоссе от площади Победы до кольцевой автомобильной дороги, а также 4, 5, 6 Предпортовые проезды и Московский сад.

Всего в Северной столице до конца 2024 года заменят 25 тысяч натриевых светильников на светодиодные.

Ранее проспект Героев в Петербурге осветили 240 фонарей.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга