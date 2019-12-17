  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:10
134
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Проспект Героев в Петербурге осветили 240 фонарей

0 0

Предварительно, экономия бюджетных средств по результатам работы за год составит 1,5 млн рублей.

Проспект Героев в Красносельском районе Петербурга осветили 240 фонарей нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике 31 июля. 

Вдоль дороги протяженностью 2,2 километра, от улицы Адмирала Черокова до улицы Маршала Казакова, натриевые светильники заменены на светодиодные. Опоры и линии электропередачи остались прежними. Теперь потребляемая оборудованием мощность уменьшилась в два раза. Предварительно, экономия бюджетных средств по результатам работы за год составит 1,5 млн рублей.

Проспект Героев проходит в границах шести жилых кварталов. После устройства современного освещения стала лучше видна дорожная разметка, указатели. Пешеходные переходы обозначили контрастным светом для привлечения внимания водителей на потенциально опасные участки дороги. 

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что Институтский переулок получил новую систему освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Теги: проспект героев, светодиодные светильники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии