Проспект Героев в Петербурге осветили 240 фонарей

Предварительно, экономия бюджетных средств по результатам работы за год составит 1,5 млн рублей.

Проспект Героев в Красносельском районе Петербурга осветили 240 фонарей нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике 31 июля.

Вдоль дороги протяженностью 2,2 километра, от улицы Адмирала Черокова до улицы Маршала Казакова, натриевые светильники заменены на светодиодные. Опоры и линии электропередачи остались прежними. Теперь потребляемая оборудованием мощность уменьшилась в два раза. Предварительно, экономия бюджетных средств по результатам работы за год составит 1,5 млн рублей.

Проспект Героев проходит в границах шести жилых кварталов. После устройства современного освещения стала лучше видна дорожная разметка, указатели. Пешеходные переходы обозначили контрастным светом для привлечения внимания водителей на потенциально опасные участки дороги. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что Институтский переулок получил новую систему освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга