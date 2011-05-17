Институтский переулок получил новую систему освещения. Устаревшие железобетонные опоры, воздушные сети, светильники заменили на новое качественное оборудование отечественного производства. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.
Специалисты "Ленсвета" установили в Институтском переулке 39 новых светодиодных светильников на 33 современных металлических опорах. Потребляемая мощность фонарей уменьшилась в два раза. Для надежности работы фонарей и эстетики городского пространства кабельные линии проложены в земле.
В этом году новое освещение установят на Дрезденской улице, проспекте Луначарского, Поэтическом бульваре.
Ранее памятник Федору Ушакову оформили архитектурной подсветкой.
Видео: Комитет по энергетике
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