Специалисты "Ленсвета" установили в Институтском переулке 39 новых светодиодных светильников на 33 современных металлических опорах.

Институтский переулок получил новую систему освещения. Устаревшие железобетонные опоры, воздушные сети, светильники заменили на новое качественное оборудование отечественного производства. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

Специалисты "Ленсвета" установили в Институтском переулке 39 новых светодиодных светильников на 33 современных металлических опорах. Потребляемая мощность фонарей уменьшилась в два раза. Для надежности работы фонарей и эстетики городского пространства кабельные линии проложены в земле.

В этом году новое освещение установят на Дрезденской улице, проспекте Луначарского, Поэтическом бульваре.

Ранее памятник Федору Ушакову оформили архитектурной подсветкой.

Видео: Комитет по энергетике