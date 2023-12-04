Памятник Федору Ушакову оформили архитектурной подсветкой

Памятник открыли в День Военно-морского флота (ВМФ).

В День Военно-Морского Флота президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника адмиралу Федору Ушакову в Петербурге. В Комитет по энергетике рассказали, что памятник Федору Ушакову оформлен архитектурной подсветкой.

По вечерам художественный замысел композиции памятника подчеркивают восемь светодиодных прожекторов, установленных на существующих опорах. Мягкий рассеянный свет придает особую выразительность и величие фигуре адмирала. Источники света располагаются таким образом, чтобы обозначить объём, форму и контуры монумента.

С 2019 года "Ленсвет" оформил художественной подсветкой более 120 памятников и архитектурных форм.

Фото: Комитет по энергетике