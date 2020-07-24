Архитекторы предложили установить памятник адмиралу Ушакову на площади Морской Славы

Сейчас его планируют установить на площади Труда.

Петербургские архитекторы предложили установить памятник адмиралу Федору Ушакову не на площади Труда, как это планируется, а у Морского вокзала на Васильевском острове. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Как пояснил архитектор Георгий Бойко, они с коллегами сразу направили письмо в Морской совет, где доходчиво объяснили, почему для памятника нужно искать другое место. На площадь нужно вернуть храм, который был разрушен в советское время.

Руководитель архитектурного бюро "Литейная часть-91" Рафаэль Даянов уверен, что Морская площадь отлично подошла бы для установки памятника Ушакову.

Сегодня это просто транспортный узел. И выглядит он безлико… Рафаэль Даянов, руководитель архитектурного бюро "Литейная часть-91"

Помимо установки монумента архитекторы предлагают благоустроить прилегающую к площади территорию.

Памятник Виктору Цою в Петербурге могут не успеть установить к 30-летию гибели.

Фото: Петербурсгкий Дневник