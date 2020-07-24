Архитекторы предложили установить памятник адмиралу Ушакову на площади Морской Славы

Петербургские архитекторы предложили установить памятник адмиралу Федору Ушакову не на площади Труда, как это планируется, а у Морского вокзала на Васильевском острове. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".
Как пояснил архитектор Георгий Бойко, они с коллегами сразу направили письмо в Морской совет, где доходчиво объяснили, почему для памятника нужно искать другое место. На площадь нужно вернуть храм, который был разрушен в советское время.
Руководитель архитектурного бюро "Литейная часть-91" Рафаэль Даянов уверен, что Морская площадь отлично подошла бы для установки памятника Ушакову.
Сегодня это просто транспортный узел. И выглядит он безлико…
Рафаэль Даянов, руководитель архитектурного бюро "Литейная часть-91"
Помимо установки монумента архитекторы предлагают благоустроить прилегающую к площади территорию.
Памятник Виктору Цою в Петербурге могут не успеть установить к 30-летию гибели.
Фото: Петербурсгкий Дневник
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