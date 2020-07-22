Памятник Виктору Цою в Петербурге могут не успеть установить к 30-летию гибели

Цой погиб 15 августа в автокатастрофе.

Установка памятника Виктору Цою в сквере на проспекте Ветеранов вновь может быть отложена на неопределённое время. Никаких точных дат до сих пор нет, и к 30-летию со дня смерти музыканта монумент могут не успеть поставить. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Скульптор Матвей Макушкин, работавший над созданием памятника в течение десяти лет, также не знает точных дат установки скульптуры.

Я свою работу сделал – памятник закончил, он уже отлитый три года стоит и ждёт новостей хороших. Матвей Макушкин

В Фонде Виктора Цоя информацию об установке бронзовой скульптуры не комментируют, так как такое решение принял их спонсор. На официальной же странице есть пост, который гласит, что ожидается готовность пьедестала.

Цой погиб 15 августа в автокатастрофе на 35-м километре трассы "Слока — Талси" под Тукумсом в Латвии.

Арт-объект в сквере Цоя появится не раньше сентября.

Фото: Фонд Виктора Цоя