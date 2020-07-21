Арт-объект в сквере Цоя появится не раньше сентября

Большую часть работ по благоустройству удастся завершить в сентябре.

Арт-объект, посвященный лидеру группы "Кино" Виктору Цою, не успеют установить в Петроградском районе до сентября этого года. Об этом Piter.TV узнал от Екатерины Каминской — автора инициативы по благоустройству сквера у дома №2 по Любанскому переулку.

Благоустройство сквера Цоя началось в июле 2019-го года. Планировалось, что они завершатся к 1 сентября, однако участок привели в порядок только в этом году. Свои коррективы в сроки также внесла пандемия, и окончание работ перенеслось с 15 августа (день смерти Виктора Цоя) на более поздний срок. По словам Каминской, большую часть работ ― само благоустройство территории ― планируется сдать к сентябрю. После этого будут возводить малые архитектурные формы, протянут свет и установят арт-объект. Он будет стилизован в виде гитары-солнца.

По замыслу победителя проекта "Твой бюджет-2017", на углу Зверинской улицы и Любанского переулка появятся скамейки, ландшафтные фигуры и амфитеатр. На данный момент сделали дорожки, газон и посадили растения. Газон привлек особое внимание горожан, так как в конце июня трава пожелтела. Причиной тому стала высокая температура воздуха, газон пообещали заменить. Как видно на кадрах, сделанных 20 июля, окончательно избавиться от желтизны не удалось.

Кроме того, в бывшем бомбоубежище должен появиться бассейн. Его приспособят для людей с ограниченными возможностями. Чтобы узнать подробности, Piter.TV направил соответствующий запрос в пресс-службу Петроградского района.

Видео и фото: Piter.TV