В Петербурге начали благоустраивать сквер Цоя

Планируется, что зеленую зону приведут в порядок к сентябрю этого года.

С конца июля в Петербурге ведутся работы по благоустройству сквера Цоя на пересечении Зверинской улицы и Любанского переулка. Пресс-служба Петроградского района сообщила, что обновленное пространство будет готово к сентябрю 2019.

После всех уточнений бюджет работ составил 8,6 млн рублей, подрядчиком стало ООО "А2ТЭК".

На данный момент в сквер привозят песок и строительные материалы, территорию огородили, поэтому она временно недоступна для горожан. Зеленую зону облагородят, восстановят и укрепят газоны, посадят растения, оборудуют площадку для игр. На крыше бывшего бомбоубежища появится общественное пространство.

Напомним, инициатива по благоустройству сквера Цоя стала победителем проекта "Твой бюджет - 2017".

Сегодня, 15 августа, поклонники почтят память музыканта. Легендарный лидер рок-группы "Кино" ушел из жизни ровно 29 лет назад.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге озвучили мелодию с забора в сквере Цоя.

Фото: vk.com/skver_tsoya_2