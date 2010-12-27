На крыше бомбоубежища в сквере Цоя появится общественное пространство

Работы начались 24 июля и продлятся до 1 сентября.

Новое общественное пространство появится в сквере Цоя в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Петроградского района.

Сквер находится на углу Зверинской улицы и Любанского переулка. С 24 июля там начались работы по благоустройству. На крыше старого бомбоубежища появится зона для отдыха, амфитеатр, скамейки и ландшафтные фигуры.

Стоимость работ оценили в 7,9 млн. Благоустройство территории планируют закончить к 1 сентября.

Корреспондент Piter.TV заснял, как сейчас выглядит место будущего общественного пространства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Заозерной улице провалился асфальт.

Фото: Piter.TV