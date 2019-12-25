На Северную столицу пришлось 14 % жалоб пользователей, еще 4 % поступило из Ленинградской области.

Вечером 16 ноября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировали массовые сбои в работе сервисов Google. По данным Detector404, больше всего сообщений о неполадках поступило около 21:30.

Петербург оказался среди регионов с наибольшим количеством жалоб: на него пришлось 14 % обращений пользователей. Еще 4 % сообщений поступило из Ленинградской области.

В комментариях жители рассказали, что поисковая система выдает ошибку при попытке выполнить запрос. Также пользователи столкнулись с трудностями при открытии файлов на Google Диске и медленной загрузкой интернет-страниц.

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Фото: pxhere