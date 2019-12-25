Социальное такси в Ленобласти будет реже возить пассажиров в аэропорт и на вокзалы.

В Ленинградской области изменили порядок предоставления услуг социального такси. Теперь социально значимые объекты разделены на основной и дополнительный перечни. Для поездок к учреждениям из второй категории установили ограничения по количеству поездок в год.

Так, на поездки до вокзалов и аэропорта и обратно предусмотрено не более 2 раз в год в совокупности. Об этом говорится в приказе комитета по социальной защите населения Ленобласти.

В дополнительный список также включили санатории, музеи, театры, концертные залы, цирки, зоопарки, отделения "Почты России", МФЦ и другие учреждения. Для посещения музеев, театров и концертных площадок разрешили не более 4 поездок в год. При этом воспользоваться социальным такси для посещения цирка или зоопарка смогут только несовершеннолетние, имеющие право на эту услугу.

Для отдельных категорий жителей предусмотрели дополнительные льготы и бесплатные поездки к некоторым объектам. Они распространяются на детей-инвалидов, инвалидов I группы, участников СВО с инвалидностью, которым требуются технические средства реабилитации, а также ветеранов боевых действий с I или II группой инвалидности либо ранениями нижних конечностей, проходящих амбулаторное лечение.

Кроме того, в маршрутную сеть для ветеранов и участников СВО включили филиалы фонда "Защитники Отечества", Кластер комплексного сопровождения и реабилитации и Мультицентр социальной и трудовой интеграции.

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Фото: Piter.TV