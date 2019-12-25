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Бомбоубежище в сквере Цоя начали переделывать под детский бассейн
Сегодня, 12:52
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Бомбоубежище в сквере Цоя начали переделывать под детский бассейн

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В 90-х годах в бомбоубежище был клуб.

В бывшем бомбоубежище рядом со сквером Цоя построят бассейн. Об этом сообщила пресс-служба Петроградского района.

О проекте Piter.TV рассказывал еще год назад. В бассейне будут раздевалки, душевые, санузлы, помещения для инструкторов и тренеров, технического персонала, зал для "сухого плавания" и спортзал для занятий борьбой лиц с ограничениями по слуху. 

Это будет первый в Петербурге проект приспособления защитного сооружения гражданской обороны под детский бассейн. Планируется, что его смогут посещать около 450 человек в сутки. Рядом находится 8 детских садов. 

Ранее в помещении был ночной клуб "Тоннель", но сейчас оно находится под управлением ГБУ СШОР по плаванию "Радуга". Стены украсят персонажи сказки "Русалочка" Ганса Христиана Андерсена, все будет выполнено в ярких тонах. 

На данный момент идут работы по ремонту внутренних интерьеров. Всю реконструкцию оценили в 100 млн рублей. Бассейн планируют открыть для посетителей в 2022 году. 

Фото: Piter.TV

Теги: бассейн, бомбоубежище, сквер цоя
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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