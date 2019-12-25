Стали известны подробности строительства бассейна в сквере Цоя

Работы по строительству начнутся после декабря 2020.

В сквере Цоя на углу Любанского переулка и Зверинской улицы появится бассейн и два спортивных зала. Piter.TV узнал подробности строительства спортивных сооружений у пресс-службы Петроградского района.

О том, что защитное сооружение будет использоваться под бассейн, стало известно еще в мае. Тогда же говорилось о том, что объект будет готов до конца 2020-го года. Как нам удалось узнать, в настоящий момент идет подготовка проекта на капитальный ремонт сооружения гражданской обороны. Проект должны утвердить в декабре этого года. Таким образом, только после этого начнутся ремонтные работы на объекте.

Помещение находится в оперативном управлении ГБУ СШОР по плаванию "Радуга". На территории защитного сооружения появится бассейн для занятий плаванием ребят до 7 лет, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, будут построены два спортивных зала. Один из них будет предназначен для подготовительных занятий, а второй ― для занятий борьбой. В нем смогут заниматься спортсмены с ограничениями по слуху. Служебные помещения будут располагаться в бомбоубежище. Отмечается, что объект не перестанет быть защитным сооружением гражданской обороны.

Спортивная школа благоустроит около 2 тыс. кв. метров, которые находятся над объектом. Планируется, что благоустройство завершится к 1 сентября. На участке появятся скамейки, пандусы, наклонные дорожки, перила, газонные ограждения, а также ограждения около гаражей.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что арт-объект в сквере Цоя появится не раньше сентября.

Фото: Piter.TV